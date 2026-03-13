Узбекистан выступает за создание многоуровневой системы транспортных коридоров - советник президента

БАКУ/Trend/ - Узбекистан выступает за создание многоуровневой системы транспортных коридоров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил советник президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов на панельном заседании

"Средний коридор и Евразийские транспортные ворота" в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Узбекистан был одной из первых стран, на высоком политическом уровне поддержавших открытие Зангезурского коридора. Наша страна выступает за создание многоуровневой системы транспортных коридоров, рассматривая это не только как ключевой фактор обеспечения безопасности, но и как стратегическое условие повышения конкурентоспособности наших экономик. Мы убеждены, что обеспечение взаимосвязанности этих направлений позволит сформировать многоуровневую диверсифицированную систему, главным образом транспортных маршрутов, охватывающих пространство от Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы",- сказал он.

По его словам, такая интеграция придаст Среднему коридору новое значение для всех заинтересованных сторон — инвесторов, производителей и вкладчиков.

"Для государств Центральной Азии Средний коридор является важным фактором экономической устойчивости и ключом к полной интеграции в логистические цепочки. Узбекистан продвигает его развитие и рассматривает его как краеугольный камень национальной транспортной стратегии", - заключил Камилов.