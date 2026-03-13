Для граждан Туркменистана, желающих посетить Азербайджанскую Республику, запущена туркменская версия портала «ASAN Visa».

Об этом сообщили в Посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Как отмечается, запуск туркменской версии портала был реализован Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN) совместно с Посольством Азербайджанской Республики в Туркменистане. Цель инициативы сделать процесс оформления электронной визы более удобным и доступным для граждан Туркменистана.

В настоящее время граждане Туркменистана могут перейти на портал «ASAN Visa» по ссылке https://www.evisa.gov.az/tk/ и подать заявление на получение электронной визы на туркменском языке наряду с другими доступными языками.