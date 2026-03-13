Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили растущую военную эскалацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Главы министерств иностранных дел Азербайджана и Пакистана обсудили растущую военную эскалацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, обсуждения состоялись 12 марта в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Иcхаком Даром.

Министры обсудили текущую ситуацию в области региональной безопасности, усиление военной эскалации на Ближнем Востоке, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Были высоко оценены существующие отношения стратегического сотрудничества, а также рассмотрены планы будущих контактов.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.