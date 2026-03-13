Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Срок ареста Аднана Ахмедзаде продлен

Общество Материалы 13 марта 2026 15:41 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Продлен срок меры пресечения в виде ареста бывшего заместителя главы инвестиционного департамента SOCAR Аднана Ахмедзаде, обвиняемого по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Trend, соответствующее представление было рассмотрено Сабаильским районным судом, и принято решение.

Согласно решению суда, срок меры пресечения в виде ареста в отношении Аднана Ахмедзаде продлен на 2 месяца.

Следует отметить, что А. Ахмедзаде обвиняется в диверсии против экономической безопасности и, в частности, в крупномасштабном хищении средств.

