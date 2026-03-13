БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете на 2025 год были увеличены расходы на оборону и национальную безопасность. Это демонстрирует, что обеспечение суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности нашей страны является одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе выступления в Милли Меджлисе.

По его словам, с этой целью из государственного бюджета на 2025 год на расходы по обороне и национальной безопасности было выделено 8,1 млрд манатов.

«В прошлом году мы произвели продукции военного назначения на сумму 1,4 млрд манатов. Сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран. Учитывая текущую геополитическую обстановку, чрезвычайно важное значение имеет дальнейшее уделение последовательного внимания сохранению достигнутых результатов, а также укреплению безопасности, повышению обороноспособности, неприкосновенности границ и защите национальных интересов», – отметил премьер-министр.