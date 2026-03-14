Чемпионат Европы по борьбе среди юниоров до 23 лет продолжается в Сербии

БАКУ/ Trend/ - В Зренянине, Сербия, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юниоров до 23 лет.

Как сообщает Trend, на пятый день соревнований азербайджанские борцы греко-римского стиля в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг начали свои поединки.

Фарид Садыхлы (55 кг) одержал победу над чехом Филипом Бартосиком (9:0) и румыном Денисом Флорином Михаем (5:2), выйдя в полуфинал. В решающем поединке он обыграл грузина Кобу Карумидзе по правилу последнего очка — 3:3. Завтра в финале Фарид встретится с россиянином Алибеком Амировым.

Илькин Гурбанов (63 кг) победил турка Энеса Ульку (6:4), но проиграл молдаванину Виталию Ерьоменко (1:5) в четвертьфинале. Так как его соперник вышел в финал, Гурбанов сыграет в утешительном матче с французом Лукасом Грассо.

Раван Нуриев (77 кг) уступил белорусу Кириллу Валевскому (1:4) в первом раунде, Саид Ахундзаде (87 кг) проиграл румыну Патрику Гордану (5:9) в 1/16 финала, а Айхан Марданов (130 кг) уступил греку Ахиллу Хрисидису (0:3) в квалификационном раунде.