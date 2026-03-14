МИД Азербайджана выразил соболезнования Эфиопии

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Эфиопии.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД в соцсети Х.

"Глубоко опечалены гибелью и ранениями многочисленных людей в результате разрушительных оползней и наводнений в Эфиопии. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Эфиопии, а также солидарность с людьми, пострадавшими от этой катастрофы. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в последние дни в Эфиопии произошли оползни и наводнения, вызванные проливными дождями. Инцидент был зафиксирован в основном в регионе Гамо на юге страны. Проливные дожди, продолжавшиеся около недели, размягчили почву. В результате в горных районах произошли оползни и внезапные наводнения. Несколько населенных пунктов оказались погребены под грязью и землей. Погибли десятки людей, по некоторым данным, число погибших превышает 80 человек. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.