Изменение климата - вызов, который требует глобального сотрудничества - президент COP22

БАКУ/Trend/ - Изменение климата - вызов, который требует глобального сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества Марокко в 2013-2017 годах, президент COP22 Салахеддин Мезуар в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Сегодня вопрос заключается не только в переговорах по климатическим обязательствам, но и в том, чтобы сам процесс оставался эффективным. Мир становится все более фрагментированным, а мультилатерализм оказывается под давлением", - отметил он.

По словам Мезуара, в этом контексте основной процесс принятия решений на COP остается одним из последних универсальных пространств для глобального сотрудничества.

"Основной процесс универсален: все страны по-прежнему сидят за одним столом. В современном мире эта универсальность важна как никогда. Изменение климата - глобальный вызов. А эти вызовы требуют глобального сотрудничества", - подчеркнул он.

При этом он обратил внимание на особенности системы COP. По его словам, система построена на консенсусе.

"Консенсус дает легитимность и обеспечивает право голоса каждой страны. Но консенсус также создает вызов: когда решение требует единогласия, прогресс может идти медленно",- сказал он.

Мезуар отметил, что для ускорения климатических действий возможны "коалиции воли".

"Эти коалиции могут действовать быстрее - от обязательств к реализации. Однако они не должны заменять процесс COP. Их задача - поддерживать его и сотрудничать в рамках существующей системы", - подчеркнул он.