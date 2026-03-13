Центральная Азия и Транскаспийский регион становятся зоной силы и роста - Эка Ткешелашвили

БАКУ /Trend/ — Когда мы говорим о Центральной Азии и связности Транскаспийского региона, становится ясно, что регион движется в правильном направлении. Он превращается в зону силы и стабильности, с растущим экономическим процветанием, надежными транспортными и коммуникационными связями, а также устойчивыми отношениями с глобальными партнерами.

Как сообщает Trend в пятницу, об этом заявила бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».

«С такой перспективой регион предстает как надежный стратегический партнер, демонстрирующий энтузиазм и потенциал для дальнейшего успешного развития, а не как объект критики, возникающей сегодня во многих частях мира», — отметила она.

Эка Ткешелашвили подчеркнула, что регион вселяет надежду на будущее и оптимизм. «Но нельзя воспринимать это как должное. Если спросить, почему такие изменения происходят именно здесь, а возможно, и в других регионах, — есть ряд внешних факторов, которые этому способствовали. Однако в основе позитивных процессов лежат целенаправленные и стратегические действия местного руководства. Руководители стран стали движущей силой развития региона», — сказала она.