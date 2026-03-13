В ближайшем будущем число адвокатов превысит 3 тысячи - Анар Багиров

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в ближайшем будущем число адвокатов превысит 3 тысячи.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

«Следует учитывать, что адвокаты работают вместе с помощниками. С учетом помощников и других сотрудников в системе Коллегии адвокатов в целом трудится более 4 тысяч человек. Это достаточно крупная организационная структура. Коллегия адвокатов является полностью самофинансируемой организацией, все расходы покрываются за счет внутренних ресурсов», — отметил председатель.

Он также подчеркнул, что рост числа адвокатов играет важную роль в судебно-правовой системе.

«При формировании нового судейского корпуса также используется опыт адвокатов», — добавил А. Багиров.