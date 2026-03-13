В общей сложности 2309 человек были эвакуированы из Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как сообщает Trend, с 8:00 28 февраля по 10:00 13 марта из Ирана было эвакуировано в общей сложности 2309 человек, граждан разных стран.

В частности, были эвакуированы 686 граждан Китая, 403 – Азербайджана, 294 – России, 178 – Таджикистана, 140 – Пакистана, 68 – Индонезии, 57 – Омана, 44 – Италии, 33 – Ирана, 26 – Испании, 25 – Алжира, 18 – Саудовской Аравии, 17 – Японии, 16 – Франции, 16 – Германии, 13 – Грузии, 13 – Нигерии, 13 – Узбекистана, 12 – Венгрии, 12 – Польши, 11 – Швейцарии, 11 – Мексики, 10 – Республики Беларусь, 10 – Болгарии, 10 – Демократической Республики Конго, 10 – Канады, 10 – Казахстана, 9 – Великобритании, и 8 – Бразилии.

В списке также указаны по 6 граждан из ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии; по 5 граждан из Сербии, Чехии, Афганистана, Австрии, Греция и Индии; по 4 гражданина из Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Бахрейна, США и Финляндии; по 3 гражданина из Нидерланд, Катара, Филиппин, Хорватии, Дании и Австралии; по 2 гражданина из Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра, Словении и Туниса.

Также эвакуирован по одному человеку из Южной Африки, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и Белиза.

Отметим, что поскольку между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.