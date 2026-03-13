ЦБА поделился опытом коммуникационной стратегии на региональном мероприятии в Алматы

БАКУ/Trend/ - Делегация Центрального банка приняла участие в региональном мероприятии в Алматы на тему "Коммуникация для обеспечения доверия к центральному банку и эффективности политики".

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в мероприятии, организованном совместно Центром технической помощи для Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC) и Региональным центром обучения и технической помощи для Южной Азии (SARTTAC), приняли участие представители центральных банков стран региона, эксперты по коммуникациям и представители международных финансовых институтов.

Согласно информации, в рамках четырехдневного мероприятия состоялся обмен мнениями по современным вызовам коммуникации центральных банков, укреплению общественного доверия, а также роли коммуникационных инструментов в повышении осведомленности о денежно-кредитной политике.

"В рамках интерактивной сессии «Коммуникация центральных банков: страновой опыт» директор департамента Центрального банка Турал Исмайылов поделился с участниками опытом коммуникационной деятельности Банка. Он представил информацию о коммуникационной стратегии Центрального банка, доведении решений по денежно-кредитной политике до общественности, а также о реализуемых инициативах по укреплению институциональной прозрачности", - говорится в информации ЦБА.