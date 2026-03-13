Различия между Глобальным Севером и Югом нужно использовать для решения климатических проблем - председатель COP27

БАКУ /Trend/ - Существуют различия между Глобальным Севером и Глобальным Югом, которые иногда осложняют координацию действий. Однако необходимо признавать и использовать эти различия для формирования общего подхода к решению климатических проблем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил экс-министр иностранных дел Египта, председатель COP27 Самех Шукри на панельном заседании "Вне переговоров: борьба за устойчивость COP" в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, достижение коллективного финансирования в размере 300 миллионов долларов - значительный успех, но важно быть реалистами относительно его долгосрочного влияния.

"История показывает, что ожидания не всегда соответствуют реальности, поэтому важно планировать с учетом этих ограничений. В то же время я уверен, что потенциал для экономического роста через переход на устойчивую энергетику велик, и это направление указывает путь к будущему", - сказал он.

С.Шукри отметил, что успешная реализация климатических мер требует доступа к финансовым ресурсам для расширения усилий по смягчению последствий изменения климата и адаптации.