Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году

ЗАО «Baku Steel Company» (BSC), ведущее металлургическое предприятие Южного Кавказа, продолжает укреплять свои позиции на международных рынках. Несмотря на усиливающиеся протекционистские меры в мировой сталелитейной отрасли, компания успешно работает на рынках США и Европейского Союза.

В прошлом году общий объём экспорта стальной продукции BSC превысил 61 000 тонн. Экспортный портфель включает арматуру, бесшовные трубы и ферросплавы.

Показатели экспорта на рынки США и ЕС:

Показатель 2024 год 2025 год Рынок США — объем 5 000 тонн 14 000 тонн (+180%) Рынок США — стоимость 11,6 млн. АЗН 33 млн. АЗН (+184%) Рынок ЕС — объем 6 400 тонн 7 000 тонн (+9%) Рынок ЕС — стоимость 10,4 млн. АЗН 12,6 млн. АЗН (+21%) Общий объём экспорта Более 61 000 тонн в 2025 году

Успехи компании в сфере экспортной деятельности были отмечены на мероприятии, организованном Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, BSC получила сертификат «Активный экспортёр частного сектора» за вклад в развитие ненефтяного экспорта страны.

«Расширение экспортной деятельности занимает важное место в долгосрочной стратегии Baku Steel Company. Рост экспорта в США и Европейский Союз подтверждает международное признание качества и конкурентоспособности нашей продукции», – отметил заместитель генерального директора компании Султан Аскаров.

BSC также наращивает выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и постепенно расширяет географию экспортных поставок.

О КОМПАНИИ

ЗАО «Baku Steel Company» – крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производит высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.

Подробнее: www.bakusteel.com