В Зангилане состоялось заседание Рабочей группы по вопросам окружающей среды (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района 13 марта состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в Рабочей группе, Специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Лачинском, Кяльбаджарском, Шушинском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском районах и городе Ханкенди, а также Служб восстановления, строительства и управления.

На заседании членами рабочей группы и представителями других приглашенных структур была представлена информация о состоянии соблюдения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, восстановлении деятельности особо охраняемых природных территорий и вновь созданных национальных парков, охране биоразнообразия этих территорий, редких и находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных и других вопросах.

Представители других структур, участвующих в заседании, провели обмен мнениями по вопросам, поднятым в связи с экологическими разрешениями при реализации инфраструктурных проектов, и выполнению поручений, данных Координационным штабом в целях усиления коммуникации и координации деятельности между соответствующими структурами.