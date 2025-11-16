Сегодня мы стоим на пороге исторического возрождения Центральной Азии - Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ/Trend/- Сегодня мы стоим на пороге исторического возрождения Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Впервые прошли заседание глав оборонных ведомств, руководителей специальных служб, а также министров промышленности, сельского хозяйства, экологии и культуры. Успешно провели в Ташкенте диалог женщин-лидеров Центральной Азии. Все это ярко свидетельствует о системном наращивании институциональных основ и механизмах регионального партнерства»,- сказал он.

Президент Узбекистана отметил, что на фоне сложных и непредсказуемых международно-политических процессов особое значение приобретает укрепление нашей сплоченности и взаимной поддержки.

«Убежден, что сегодня мы стоим на пороге исторического возрождения Центральной Азии. Мы поставили перед собой задачу дальнейшего укрепления институциональных основ нашего сотрудничества, выработки скоординированного ответа на вызовы безопасности и устойчивого развития. Уже сейчас важно иметь четкое понимание того, каким мы хотели бы видеть регион через 10-20 лет. В этой связи хочу выдвинуть ряд предложений.

Во-первых, принципиальное значение имеет дальнейшее совершенствование механизмов и договорно-правовой основы нашего взаимодействия. Требуется преобразовать наши встречи из консультативной формы регионального диалога в стратегический формат сообщества Центральной Азии. На пути к этой цели предлагаем разработать положение о консультативных встречах, предусматривающие последовательное укрепление институциональных и организационных основ формата»,- сказал он.

Мирзиёев также предложил учредить секретариат действующих на ротационном основе, повысить статус национального координатора до специальных представителей президентов.

«Кроме того, опираясь на наши ценности и традиции народной дипломатии, считаем целесообразным создать Совет Старейших из числа авторитетных общественных деятелей с богатым жизненным опытом. Полагаем, это будет способствовать усилению наших странных связей между поколениями, а также укреплению общерегиональной солидарности и идентичности»,- заявил Президент Узбекистана.