Узбекистан предложил создать Совет по инфраструктурному развитию стран региона

Узбекистан Материалы 16 ноября 2025 10:52 (UTC +04:00)
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ /Trend/ - Совместное развитие высокотехнологичной инфраструктуры и транспортно-логистического потенциала имеет ключевое значение для будущего региона.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По его словам, странам региона следует консолидировать усилия для реализации стратегически важных общерегиональных проектов — строительства и модернизации электростанций, линий электропередачи, автомобильных и железных дорог, пунктов пропуска на границе, «зеленых коридоров», оптоволоконных линий и других ключевых объектов.

«В целях укрепления межрегиональной транспортной взаимосвязанности мы придаем приоритетное значение таким проектам, как железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан, а также Трансафганский транспортный коридор», — отметил Мирзиёев.

Он подчеркнул, что значительные возможности для стран региона открывают Транскаспийский маршрут и другие направления, связывающие Центральную Азию с европейскими государствами.

Для более эффективной координации деятельности в этих направлениях президент Узбекистана предложил создать Совет по инфраструктурному развитию на уровне заместителей премьер-министров стран региона.

