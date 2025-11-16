Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 16 ноября 2025 10:34 (UTC +04:00)
Токаев поздравил Азербайджан с получением статуса полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии
Фото: Акорда

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Азербайджан с получением статуса полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии, сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend.

«Сегодня было принято историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника, с чем я вас сердечно поздравляю. Уверен, в новом качестве Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества»,- сказал Токаев, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

