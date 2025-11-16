Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджану присвоен статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии

Политика Материалы 16 ноября 2025 10:10 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

ТАШКЕНТ/Trend/- Азербайджану присвоен статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Азербайджан принимается в формат Центральной Азии, и таким образом состав стран формата изменяется с существующей «пятерки» на «шестерку».

Таким образом, Азербайджан получает статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии.

