ТАШКЕНТ/Trend/- Азербайджану присвоен статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Азербайджан принимается в формат Центральной Азии, и таким образом состав стран формата изменяется с существующей «пятерки» на «шестерку».

