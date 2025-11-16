Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Air China открывает рейсы между Пекином и Тбилиси

16 ноября 2025
БАКУ /Trend/ - Крупнейший китайский перевозчик Air China с 2 декабря запускает регулярные рейсы между Пекином и Тбилиси.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

Согласно информации, перелёты будут осуществляться через Урумчи два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Сообщается, что разрешение на новый маршрут авиакомпания получила после недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Китай, в ходе которого стороны подписали меморандумы о расширении сотрудничества в сфере гражданской авиации.

