Air China открывает рейсы между Пекином и Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Крупнейший китайский перевозчик Air China с 2 декабря запускает регулярные рейсы между Пекином и Тбилиси.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

Согласно информации, перелёты будут осуществляться через Урумчи два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Сообщается, что разрешение на новый маршрут авиакомпания получила после недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Китай, в ходе которого стороны подписали меморандумы о расширении сотрудничества в сфере гражданской авиации.

