Названа сумма, которая будет сэкономлена за счёт сбора попутного газа на месторождении Ghale Nar

Экономика Материалы 16 ноября 2025 03:07 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Сбор попутного газа на иранском нефтяном месторождении Ghale Nar позволит сэкономить 9,6 млн долларов в год.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Национальной компании по южным нефтяным зонам Ирана Мохаммад Джафар Алишахи в заявлении местным СМИ.

По его словам, в настоящее время ведутся работы в рамках проекта по сбору попутного газа, добываемого вместе с нефтью на месторождении Ghale Nar. Выполнено уже 94% операционных работ.

Алишахи добавил, что после полного завершения работ в рамках проекта будет ежедневно собираться 11 миллионов кубических футов (около 311 тысяч кубометров) попутного газа, который будет закачиваться в нагнетательную скважину для повышения давления на месторождении.

Представитель компании отметил, что помимо положительного экономического эффекта, этот проект приобрёл большое значение в контексте предотвращения загрязнения окружающей среды. Таким образом, будет собираться более 114 миллионов кубометров попутного газа в год, что позволит улучшить экологическую обстановку.

Следует отметить, что нефтяное месторождение «Ghale Nar» расположено в юго-западной провинции Хузестан в Иране. Месторождение было открыто в 1975 году, но добыча началась в 1993 году. Сообщается, что добыча на этом месторождении составляет 25 тысяч баррелей в сутки.

