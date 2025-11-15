Экспорт LPG и других углеводородных газов из Ирана снизился

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG) и других углеводородных газов из Ирана снизился на 14,5% в стоимостном выражении и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

По статистике, за этот период экспорт LPG и других углеводородных газов составил 1,9 миллиона тонн на сумму 1 миллиарда долларов США. Для сравнения, за семь месяцев прошлого года экспорт этих газов составил 3,14 миллиона тонн на сумму 1,17 миллиарда долларов США.

В структуре общего экспорта Ирана за указанный период доля LPG и других углеводородных газов составила 3,13% по стоимости и 2,07% по объему.

Отметим, что ежегодное производство LPG в Иране превышает 13 миллионов тонн.

Согласно статистике Таможенного управления, ненефтяной экспорт Ирана за семь месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт снизился на 1,88% в стоимостном выражении, но увеличился на 3,2% по объему.

