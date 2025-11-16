Назван объем импорта бензина AI-95 в Азербайджан за январь-сентябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2025 года Азербайджан импортировал из 6 стран 105,3 тысячи тонн автомобильного бензина AI-95 (с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 95-98) на сумму 89,7 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель больше чем за аналогичный период прошлого года в натуральном выражении на 49,5 тысячи тонн, или на 88,7%, а в стоимостном — на 35,9 миллиона долларов США, или на 66,9%.

При этом за отчетный период из Азербайджана было экспортировано 4,2 тысячи тонн бензина AI-95 на сумму 2,8 миллиона долларов США.

Также, после нескольких месяцев перерыва, Азербайджан возобновил поставки бензина марки AI-95 из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Таким образом, за отчетный период из этой страны в Азербайджан было экспортировано 9,3 тысячи тонн бензина марки AI-95 на сумму 8,2 миллиона долларов США.

Страны, из которых Азербайджан импортировал бензин марки AI-95 за девять месяцев 2025 года:

Страны Количество (тонн) Сумма (тыс. долларов США) Беларусь 12052,5 9883,38 Россия 69392,61 59255 ОАЭ 9299,74 8168,29 Грузия 1499,08 1236,46 Болгария 1400,24 1173,08 Румыния 11664,79 10015,67

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане было произведено 1,081 миллиона тонн автомобильного бензина. Этот показатель на 10,8 тысячи тонн, или на 1%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. За девять месяцев прошлого года в стране было произведено 1,070 миллиона тонн автомобильного бензина.

По состоянию на 1 октября текущего года запасы готовой продукции в стране составляли 62,2 тысячи тонн.

В целом за отчетный период общая стоимость продукции в сфере производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 4,047 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,4%.

