В Ташкенте состоялся специальный показ азербайджанского фильма "Тагиев: Нефть" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знаменитом ташкентском кинотеатре Panoramafilm состоялся специальный показ азербайджанского фильма "Тагиев: Нефть", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В мероприятии приняли участие министры культуры Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, руководители национальных киноагентств этих стран, а также представители столичной общественности.

Сначала зрителям рассказали о фильме. Отмечалось, что картина была снята Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Киноагентства Азербайджана. Это первая серия многосерийного фильма «Тагиев», посвящённого жизни знаменитого азербайджанского нефтяного миллионера и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева (1838–1924).

Фильм также касается важных исторических событий конца XIX - начала XX века, происходивших в Баку и регионах страны, раскрывая атмосферу эпохи и культурный контекст того времени.

Картина создана при участии команды профессионалов: главный продюсер - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссёр - Заур Гасымлы, сценаристы - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор - Владимир Артемьев, художник-постановщик - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим, композитор - Этибар Асадли.

В фильме снялся профессиональный актёрский состав: народный артист Пярвиз Мамедрзаев (Тагиев), Гурбан Исмаилов, заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустемов, Натаван Гаджиева и другие.

Отмечено, что фильмы о Тагиеве стабильно занимают лидирующие позиции по кассовым показателям и уже были удостоены множества наград. В настоящее время ведутся переговоры о показах картины за рубежом, включая страны Центральной Азии.

После официальной части зрителям был представлен фильм, который вызвал живой интерес и бурные аплодисменты публики.

