Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос за январь-октябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2,99 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

За указанный период экспорт продовольствия увеличился на 19,8%, составив 962,1 миллиона долларов США.

За первые десять месяцев текущего года экспорт сахара увеличился на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, фруктов и овощей — на 30%, продукции химической промышленности — на 22,8%, хлопчатобумажной пряжи — на 8,8%, алюминия и изделий из него — на 3,8%.

За январь-октябрь 2025 года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 27,5% до 769,7 миллиона ​​долларов США, а экспорт агропромышленной продукции составил 260 миллионов долларов США. В целом совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 19,1% до 1,03 миллиарда долларов США.

