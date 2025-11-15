Франция осудила удары России по Украине, в результате которых пострадало посольство Азербайджана

БАКУ / Trend / – Франция самым решительным образом осудила ракетно-дроновые удары России по Украине, в результате которых, среди прочего, пострадало посольство Азербайджана.

Как передаёт Trend, об этом говорится в заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции.

Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули:

“Франция самым решительным образом осуждает массированные удары, нанесённые в ночь с 13 на 14 ноября Российской Федерацией и нацеленные главным образом на столицу Украины Киев, его энергетическую инфраструктуру, жилые кварталы и больницу. В результате атак погибли и были ранены многочисленные мирные жители, среди них дети. Пострадало также посольство Азербайджана.

Эти удары беспрецедентного масштаба — около 430 беспилотников и 18 ракет — представляют собой новую эскалацию и демонстрируют, если это ещё требовало доказательств, отсутствие у России намерения работать во имя мира.

Франция выражает полную солидарность с Украиной, её народом и властями, а также с сотрудниками посольства Азербайджана. Она вновь подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Франция продолжит усилия совместно со всеми партнёрами, чтобы усилить поддержку Украине и усилить давление на Россию с целью прекращения ею войны”.