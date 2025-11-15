В Баку развернулись итальянские страсти с любовным зельем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии состоялся показ оперы выдающегося итальянского композитора Гаэтано Доницетти "Любовное зелье", сообщает Trend Life.

Постановку осуществил украинский режиссёр Микола Третьяк, режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств Азербайджана Хафиз Гулиев. Спектакль Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета был представлен под художественным руководством народного артиста Фахреддина Керимова.

Сюжет оперы рассказывает о простом, искреннем юноше Неморино, который влюблён в прекрасную и своенравную Адину. Чтобы завоевать её сердце, Неморино приобретает "волшебное зелье любви", которое на самом деле оказывается обычным вином. Комические недоразумения, любовь, ревность и хитрость — всё переплетается в живой и трогательной истории, полной музыки, юмора и человеческой тепла.

Главные партии исполнили: Неморино - заслуженный артист Фарид Алиев, а роль Адины впервые на сцене воплотила Айдан Гулиева. Их образы произвели на зрителей особое впечатление и были встречены с искренним восхищением.

Кроме того, партии исполнили заслуженный артист Антон Ферштандт (Белькоре), народный артист Акрам Поладов (Дулькамара), солистка Нина Макарова (Жанетта). Профессиональное исполнение хора под руководством заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой придало постановке особую гармонию и выразительность.

Премьера в полной мере передала очарование классической итальянской оперы, и была встречена овациями зрителей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!