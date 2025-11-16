Азербайджан значительно увеличил импорт золота за девять месяцев

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года в Азербайджан из 22 стран было импортировано 38 477 тысячи килограммов золота на сумму 3,750 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импортированного в страну золота увеличилась на 1,9 миллиарда долларов США, или в 2 раза, а объём — на 14,6 тысячи килограммов, или на 61,3%.

В тройку стран-импортёров золота в Азербайджан за отчётный период вошли Россия, Великобритания и США.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года в Азербайджане было произведено 2 349 килограммов золота. Производство золота увеличилось на 596,9 килограмма, или на 34,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые девять месяцев прошлого года в Азербайджане было добыто 1752 килограмма золота.

Объем и стоимость импорта золота в Азербайджан за первые девять месяцев текущего года по странам:

Страны Объем золота (кг) Стоимость золота (тыс. долларов США) Казахстан 2556,83 262172,89 Кыргызстан 417,36 44617,82 Узбекистан 1226,92 124914,73 Россия 6783,68 656760,54 Соединенные Штаты Америки 4453,16 458836,39 Австралия 4120,75 368159,06 Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4860,9 481268,41 Бразилия 1021,46 953118,81 Южно-Африканская Республика 2526,6 267467,72 Китай 1186,22 109542,7 Гонконг, специальный административный район Китая 184,29 16723,14 Филиппины 278,61 28344,69 Швейцария 1470,02 145035,48 Канада 1398,88 132316,32 Мексика 2557,6 233513,81 Турция 1134,89 99276,25 Япония 149,89 15586,09 Зимбабве 12,2 1133,44 Германия 1062,49 95859,22 Испания 692,15 73156,09 Швеция 38,16 4099,74 Италия 296,48 31249,34 Румыния 48,12 4960,59

Импорт золота в страну включает полуфабрикаты в виде слитков, проволоки, профилей, пластин, листов, полос или лент толщиной более 0,15 мм без учета какой-либо подложки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!