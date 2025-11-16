Бельгия обеспокоена ударом России по посольству Азербайджана в Киеве

БАКУ/ Trend/ - Бельгия самым решительным и недвусмысленным образом осуждает волну масштабных российских атак, которые обрушились на Украину в последние недели.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал заместитель премьер-министра Бельгии и министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в области развития Максим Прево.

Эти удары преднамеренно были направлены против мирного населения, жилых районов, больниц, энергетической инфраструктуры и жизненно важных служб. Они привели к гибели и ранениям невинных людей, включая детей.

Мы также глубоко обеспокоены ударом, нанесённым по посольству Азербайджана в Киеве. Атака на дипломатическую миссию не только недопустима — это прямое посягательство на принципы, на которых держится международная система. Бельгия решительно поддерживает Азербайджан и весь дипломатический персонал, пострадавший от этого насилия.

Народу Украины: вы не одиноки. Мы остаёмся рядом с вами. Вместе с нашими европейскими и международными партнёрами мы продолжим оказывать поддержку и усилим давление на Россию до тех пор, пока эта незаконная и аморальная война не будет прекращена", - заявил Максим Прево.