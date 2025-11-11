Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Марко Рубио и Хакан Фидан обсудили ситуацию в секторе Газа

США Материалы 11 ноября 2025 06:48 (UTC +04:00)
Фото: Марко Рубио / X

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Согласно информации, на встрече также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Делегации США и Турции подтвердили свою неизменную поддержку усилий по возвращению израильских заложников и достижению прочного прекращения огня в секторе Газа. Соединенные Штаты также подчеркнули призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупку российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине", - говорится в сообщении.

