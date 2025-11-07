Джейхун Байрамов провел обсуждения с послом Греции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Греции Христо Каподистрия по случаю завершения его дипломатической службы в стране.

Об этом Trend сообщили в МИД.

Отмечалось, что в ходе встречи министр Джейхун Байрамов высоко оценил заслуги посла Х.Каподистрия в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Грецией, поблагодарил его и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе беседы с послом была положительно оценена динамика двусторонних отношений стран за последнее время. В этом контексте была подчеркнута важность встреч Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Греческой Республики Кириакоса Мицотакиса в рамках международной климатической конференции (COP29), которая прошла в Баку в ноябре 2024 года, а также Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.

На встрече было отмечено, что продолжение политического диалога между нашими странами имеет важное значение для развития двусторонних отношений. Указано наличие большого потенциала для дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и транзита, туризма, образования и культуры.

Посол Христо Каподистрия, в свою очередь, отметил, что будет с добрыми впечатлениями вспоминать о своей работе в Азербайджане в качестве посла Греции, и поблагодарил за поддержку его деятельности.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

