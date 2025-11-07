Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обсуждено развитие сотрудничества между НАТО и Азербайджаном (ФОТО)

Политика Материалы 7 ноября 2025 17:47 (UTC +04:00)
Обсуждено развитие сотрудничества между НАТО и Азербайджаном (ФОТО)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящихся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, публикацией об этом Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в "Х".

Отмечено, что в ходе встречи было проведено широкое обсуждение эффективного и успешного развития сотрудничества НАТО и Азербайджана, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и продвижению азербайджано-армянской мирной повестки дня.

