Обсуждено развитие сотрудничества между НАТО и Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящихся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, публикацией об этом Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в "Х".

Отмечено, что в ходе встречи было проведено широкое обсуждение эффективного и успешного развития сотрудничества НАТО и Азербайджана, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и продвижению азербайджано-армянской мирной повестки дня.

