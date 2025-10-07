Шавкат Мирзиёев инициировал создание Индустриального альянса и "тюркских "зелёных" коридоров"

ГАБАЛА /Trend/ — В ближайшей перспективе мы выступаем за создание в рамках Организации тюркских государств нового экономического пространства возможностей, которое, прежде всего, обеспечит благоприятные условия, правовую основу и инфраструктуру для торговли, предпринимательства и взаимных инвестиций.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.

«Для устойчивого развития сотрудничества и реализации конкретных проектов, в частности координации планов в рамках Тюркского инвестиционного фонда, пришло время создать Постоянный совет по экономическому партнёрству между тюркскими государствами», — отметил он.

Президент подчеркнул, что данная структура должна возглавляться вице-премьерами стран-участниц и действовать на постоянной основе. «Мы готовы предоставить площадку для проектного офиса Совета в Ташкенте», — добавил он.

«В рамках Совета можно реализовать ряд новых инициатив. Например, создание Индустриального альянса тюркских государств, который будет способствовать:

развитию совместных проектов компаний в сферах машиностроения, горнодобывающей промышленности, электротехники, нефтехимии, фармацевтики, лёгкой промышленности, производства продовольственных и строительных материалов;

значительному увеличению взаимного торгового оборота;

сближению технических стандартов», — пояснил Ш.Мирзиёев.

Он также предложил внедрить электронную систему "Тюркские "зелёные" коридоры", которая обеспечит упрощённые и прозрачные процедуры торговли.

«Кроме того, на постоянной повестке Совета должны находиться вопросы совместной реализации проектов в области "зелёной" энергии, "зелёного" водорода и аммиака, развития передовых технологий и единых стандартов, а также распространения механизмов государственно-частного партнёрства. Особое внимание следует уделить разработке стратегических полезных ископаемых и производству продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил Президент.