Организация тюркских государств стала одним из самых влиятельных объединений мира - Шавкат Мирзиёев

Экономика Материалы 7 октября 2025 14:57 (UTC +04:00)
Марьяна Ахмедова
ГАБАЛА /Trend/ — Организация тюркских государств за сравнительно короткий период превратилась в одно из наиболее динамично развивающихся и авторитетных международных объединений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 12-м саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.

«Прежде всего, активизация политического диалога на высшем уровне, укрепление взаимного доверия, реализация совместных проектов и гуманитарных программ — всё это наглядно подтверждает данный факт», - сказал Президент Узбекистана.

Он также отметил, что сотрудничество в рамках организации приобретает все более практический характер.

«Приведу лишь один пример: сегодня в рамках нашей Организации реализуется взаимодействие более чем по 35 направлениям. Торгово-экономические связи между нашими странами стабильно укрепляются, и, по прогнозам, к 2030 году общий объём взаимной торговли удвоится», — отметил Шавкат Мирзиёев

