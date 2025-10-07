Обнародован объем льготных кредитов для предпринимателей, работающих в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Фонд развития бизнеса (ФРБ) - публичное юридическое лицо, созданное при Министерстве экономики Азербайджана, основной целью которого является поддержка предпринимателей посредством льготных финансовых механизмов на выгодных условиях.

Как сообщает Trend, об этом сказал представитель ФРБ Азербайджана Рустам Алиев в ходе выступления на семинаре Международной федерации производителей текстиля (ITMF) на тему "Развитие текстильной отрасли и глобальная интеграция" в Баку.

Он отметил, что в настоящее время ФРБ реализует две программы поддержки предпринимателей по льготным кредитам. Первый механизм поддержки – это традиционное льготное кредитование:

"Льготные кредиты предоставляются предпринимателям по ставке 5% годовых. Срок кредитования — до 10 лет, сумма — до 10 миллионов манатов. Механизм предусматривает льготный период, в течение которого предприниматель выплачивает только проценты по кредиту. Льготный период может составлять половину срока кредита. Это создает предпринимателям возможность избежать финансовых затруднений до появления стабильного денежного потока".

Р. Алиев также рассказал о механизме поддержки, предоставляемом Фондом предпринимателям, работающим на освобожденных от оккупации территориях:

"Второй механизм — гарантийный, который действует только для субъектов предпринимательства на освобождённых от оккупации территориях и предоставляется с 1 февраля 2024 года. Суть механизма в том, что государство гарантирует кредиты для предпринимателей и субсидирует часть процентов по ним».

Представитель ФРБ уточнил, что процентная ставка по кредиту может составлять до 15% годовых, срок - до 7 лет, а максимальная сумма кредита - 5 миллионов манатов.

"Поддержка заключается в том, что государство субсидирует 10% от 15%-ной ставки кредита, фактически снижая финансовые обязательства предпринимателя до 5%", - добавил Р. Алиев.