ЕИБ продвигает "зеленую" трансформацию и устойчивую энергетику в Центральной Азии - вице-президент Кириакос Какурис (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) активизирует поддержку Центральной Азии в переходе к низкоуглеродной экономике, уделяя особое внимание устойчивой энергетике.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис.

"Мы в ЕИБ оцениваем инвестиции в энергетику Центральной Азии через призму нашей политики кредитования в энергетическом секторе и стратегии Европейского союза Global Gateway. Нашим приоритетом является поддержка перехода региона к низкоуглеродной экономике при одновременном обеспечении надежности, защищенности и доступности энергии для людей и предприятий", - сказал К. Какурис.

EIB Global все больше сосредоточен на возобновляемых источниках энергии и повышении энергоэффективности. К. Какурис отметил партнерство с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном для финансирования проектов в сфере солнечной, ветровой и гидроэнергетики, модернизации электросетей и повышения энергоэффективности в жилищном и промышленном секторах.

Банк также инвестирует в региональную инфраструктуру, укрепляющую энергетическую безопасность. «Проект CASA-1000 является хорошим примером, позволяющим экспортировать излишки гидроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в соседние страны», - подчеркнул К.Какурис.

В марте 2025 года ЕИБ подписал кредитное соглашение на сумму 200 миллионов евро с Банком развития Казахстана (БРК) для повышения региональной связности и энергетической устойчивости, одновременно ускоряя переход на экологически чистую энергию. «Этот кредит предоставляет БРК финансирование, ориентированное на политику, для последующего кредитования соответствующих требованиям частных и государственных конечных бенефициаров в сферах устойчивого транспорта, возобновляемой энергетики и других климатически значимых проектов», - уточнил К.Какурис.

Во время визита в Бишкек в прошлом году он подтвердил приверженность ЕИБ Венскому коммюнике, поддерживающему развитие чистой энергетики и эффективное управление водными ресурсами в Кыргызстане и по всей Центральной Азии.

Результаты уже заметны: завершено строительство высоковольтной инфраструктуры в рамках CASA-1000, соединяющей Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан, что облегчает торговлю возобновляемой электроэнергией. На проект ЕИБ выделил 149 миллионов евро при поддержке гарантии Европейской комиссии.

В Узбекистане банк профинансировал три крупных солнечных фотоэлектрических станции с кредитом более 83 миллионов долларов, что стало одним из крупнейших совокупных солнечных проектов в регионе, а также поддержал строительство солнечной электростанции недалеко от Самарканда.

К.Какурис отметил, что ЕИБ изучает возможности совместного финансирования в сфере критически важных ресурсов и производства «зеленого» водорода. "К концу года мы планируем запустить новую инициативу для поддержки подготовки проектов по "зеленому" водороду. Развивающиеся рынки, включая страны Центральной Азии, смогут получать техническую помощь в рамках этой программы", - добавил он.

Транскаспийский коридор - стратегический путь, связывающий Центральную Азию с Европой

Кириакос Какурис подчеркнул, что ЕИБ рассматривает Транскаспийский коридор как ключевое звено, соединяющее Центральную Азию и Европу. "Мы рассматриваем Транскаспийский коридор как стратегические "ворота" между Центральной Азией и Европой, способствующие повышению устойчивости, диверсификации и экономических возможностей", - сказал он.

По его словам, ЕИБ уже подписал меморандумы о взаимопонимании на общую сумму почти 1,5 миллиарда евро с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном для совместного финансирования проектов в сфере устойчивого транспорта. "Эти соглашения отражают нашу долгосрочную приверженность развитию региональной связности", - подчеркнул он.

К.Какурис отметил, что банк уже переходит от планирования к практической реализации. "Кредит в размере 200 миллионов евро, предоставленный Банку развития Казахстана, также будет направлен на поддержку транспортной инфраструктуры в рамках инициативы ЕС Global Gateway. Инвестиции помогут национальному дорожному оператору Казахстана "КазАвтоЖол" реализовать программу по реконструкции дорог, направленную на улучшение транспортной связности и качества инфраструктуры по всей стране. Эта инициатива играет ключевую роль в продвижении проекта Транскаспийского транспортного коридора", - пояснил он.

Он добавил, что на саммите ЕС-Центральная Азия в этом году ЕИБ подписал еще четыре меморандума о взаимопонимании, три из которых касаются Транскаспийского коридора и обеспечены гарантиями Европейской комиссии.

"Мы активно взаимодействуем с региональными властями, чтобы определить приоритетные проекты, провести комплексную экспертизу и согласовать сроки их реализации. В настоящее время готовится ряд инвестиций в дорожное строительство, которые, как ожидается, повысят пропускную способность, безопасность и эффективность", - отметил К.Какурис.

Он подчеркнул, что деятельность EIB Global в Центральной Азии полностью согласована со стратегией Global Gateway. "Мы предоставляем техническую помощь и консультационные услуги, чтобы обеспечить финансовую реализуемость, устойчивость и соответствие проектов стандартам ЕС. Часто мы сочетаем гранты ЕС с кредитами и долевыми инвестициями ЕИБ, чтобы снизить финансовые риски и ускорить подготовку проектов", - добавил вице-президент.

К.Какурис также отметил, что тесное сотрудничество с местными партнёрами играет решающую роль в достижении ощутимых результатов. "Помимо нашего партнерства с Банком развития Казахстана, мы также тесно сотрудничаем с Государственным банком развития Кыргызстана. В начале этого года мы подписали меморандум о взаимопонимании для поддержки ключевых инфраструктурных инвестиций", - сказал он.

Новый региональный офис ЕИБ усилит взаимодействие в Центральной Азии

Кириакос Какурис напомнил, что ЕИБ готовится открыть свое первое региональное представительство в Центральной Азии, что станет новой вехой во взаимодействии банка с регионом.

"На саммите ЕС-Центральная Азия мы подписали соглашение о стране пребывания с Узбекистаном, что открывает путь для создания нашего регионального представительства в Центральной Азии, - сказал он. - Мы ожидаем, что все административные процедуры будут завершены в ближайшее время, и офис начнет работу в короткие сроки".

По его словам, это решение отражает растущую значимость региона для внешней деятельности ЕС и подчеркивает стремление ЕИБ быть долгосрочным партнером на местах.

Новый офис будет выполнять функции регионального центра для координации деятельности ЕИБ Global в Центральной Азии. "Это позволит углубить наше взаимодействие в рамках инициативы Global Gateway, - отметил К,Какурис, - а присутствие сотрудников на местах укрепит сотрудничество как с государственным, так и с частным секторами".

Работа ЕИБ в Центральной Азии в рамках стратегии Global Gateway

ЕИБ расширяет свою деятельность в Центральной Азии, приводя ее в соответствие с приоритетами политики Европейского союза в рамках стратегии Global Gateway, отметил вице-президент банка.

"Являясь финансовым подразделением ЕС, ЕИБ ориентирует свою деятельность на приоритеты политики Союза. В Центральной Азии эти приоритеты четко определены в рамках стратегии Global Gateway, с особым акцентом на цифровую связь, устойчивый транспорт, критически важные сырьевые ресурсы, воду, энергетику и устойчивость к изменению климата", - отметил К.Какурис.

Недавний проект в области цифрового подключения демонстрирует этот подход.

"Недавним примером является наш финансовый пакет в размере 60 миллионов евро, о котором мы объявили в марте. Он поддерживает цифровой доступ благодаря партнерству с европейским спутниковым провайдером SES. Эта инициатива направлена на обеспечение широкополосного интернета в отдаленных сельских районах Центральной Азии, что улучшит цифровую включенность миллионов людей", - сказал он.

К.Какурис подчеркнул, что стратегические приоритеты банка включают развитие Транскаспийского транспортного коридора для укрепления региональной связности и торговли с Европой, а также масштабирование инвестиций в возобновляемую энергетику - солнечную, ветровую и гидроэнергетику, управление водными ресурсами и адаптацию к изменениям климата.

Для реализации этих проектов ЕИБ сочетает свои кредиты с грантами, гарантиями и технической помощью ЕС. "Такой подход к смешанному финансированию позволяет снизить риски проектов, ускорить подготовку и обеспечить соответствие экологическим и социальным стандартам ЕС", - пояснил он.

Вице-президент добавил, что банк активно сотрудничает с правительствами, местными банками развития и частными партнерами по всей Центральной Азии для выявления и совместного финансирования высокоэффективных, устойчивых инфраструктурных проектов. "Наша цель - обеспечить долгосрочные выгоды для людей и планеты", - сказал в завершение К.Какурис.