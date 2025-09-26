Иран увеличил импорт продукции из Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) импорт Ираном продукции из Кыргызстана увеличился на 12,4% в стоимостном выражении и на 1,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за 5 месяцев Иран импортировал 962 тонны продукции из Кыргызстана на сумму 1,5 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года импорт Ираном продукции из Кыргызстана составил 946 тонн на сумму около 1,35 млн долларов США.

Иран импортировал из Кыргызстана в основном сельскохозяйственную продукцию и фосфорную кислоту.

За 5 месяцев товарооборот между Ираном и Кыргызстаном составил 25 тысяч тонн на сумму 39 млн долларов США. Товарооборот снизился на 4,4% в стоимостном и на 9% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что, согласно отчету Таможенного управления Ирана, за 5 месяцев текущего года Иран импортировал 15,2 млн тонн ненефтяной продукции на сумму 23 млрд долларов США. За 5 месяцев импорт ненефтяной продукции в Иран сократился на 16,3% в стоимостном и на 5,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.