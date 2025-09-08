БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) производство легковых автомобилей в Иране сократилось на 17,2%, то есть на 66 тысяч (66 038) единиц, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчёте Kodal (codal.ir), которая функционирует под эгидой Иранской организации по ценным бумагам и биржам.

Согласно отчёту, три основные иранские автомобильные компании (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) произвели 316 079 легковых автомобилей.

За 5 месяцев предыдущего иранского года производство легковых автомобилей тремя упомянутыми компаниями составило 382 117 единиц.

Следует отметить, что три рассматриваемые компании произвели 969 450 легковых автомобилей за последний иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года). Производство легковых автомобилей сократилось на 1% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года). В предыдущем году производство легковых автомобилей составило 979 500 единиц.