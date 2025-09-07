Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днём местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный.

Об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что температура воздуха ночью составит 20–24°C, днём – 27–31°C. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 70–75 процента, днём – 50–55 процента.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди с грозами. Местами возможны кратковременные ливни, град. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°С, днем ​​28-33°С, в горах ночью 9-14°С, днем ​​16-21°С.