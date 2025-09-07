Азербайджанские дзюдоисты выступят в четвертьфинале чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - В заключительный день молодежного чемпионата Европы по дзюдо в столице Словакии Братиславе будут соревноваться смешанные команды.

Как передает Trend, d соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана.

Сборная Азербайджана вступит в борьбу с 1/4 финала и встретится с победителем поединка Греция-Швейцария.

Соревнования среди смешанных команд пройдут в шести весовых категориях (юноши: 73 кг, 90 кг, +90 кг; девушки: 57 кг, 70 кг, +70 кг). Всего в соревнованиях примут участие 13 национальных сборных (132 дзюдоиста).