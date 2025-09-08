Обнародован объем экспорта ненефтяной продукции через таможню иранской провинции Симнан за 5 месяцев

БАКУ/ Trend/ - За первые пять месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) через таможню провинции Симнан на севере Ирана было экспортировано 161 тысяча тонн нефте-нефтяной продукции на сумму 86 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил директор Таможенной службы провинции Симнан Муртаза Хаджианнежад.

По его словам, за указанный период экспорт через таможню провинции Симнан по стоимости вырос на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года), тогда как по весу он сократился на 3 процента.

Хаджианнежад отметил, что за этот период из провинции экспортировались резиновые изделия, керамика, карбонат натрия, мешки с пропиленом, проволока, кондиционеры, соль, моющие средства и стиральные машины.

По словам представителя таможни, продукция была отправлена в 34 страны, включая Ирак, Афганистан, Турцию, Россию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, ОАЭ, Азербайджан, Кувейт, Узбекистан, Китай и Оман.

"За пять месяцев в провинцию Симнан было импортировано продукции на сумму 87 миллионов долларов весом 15,8 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился на 0,2 процента в стоимости и на 0,3 процента по весу", - отметил он.

Представитель таможни также сообщил, что доходы таможни провинции составили 1,92 триллиона риалов (около 3,35 миллиона долларов).

Отметим, что по данным Таможенной администрации Ирана за пять месяцев текущего иранского года общий экспорт ненефтяной продукции из Ирана составил 61,3 миллиона тонн на сумму 20,9 миллиарда долларов, что на 6% меньше по стоимости и на 0,7% больше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, по данным Таможенной администрации, за тот же период Иран импортировал 15,2 миллиона тонн ненефтяной продукции на сумму 23 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился на 16,3 процента по стоимости и на 5,4 процента по весу.