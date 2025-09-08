Минтранс Узбекистана обозначил перспективы мультимодальных маршрутов через Зангезурский коридор (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Для Центральной Азии маршрут через Зангезурский коридор открывает новый логистический путь в Турцию через порты Каспийского моря и страны Южного Кавказа. В перспективе он обеспечит прямой выход на рынки Европы, существенно расширяя географию региональной торговли.

Об этом Trend сообщил источник в Министерстве транспорта Узбекистана.

"В последние годы Узбекистан активно предпринимает практические шаги по созданию новых и модернизации существующих сухопутных и мультимодальных транспортных коридоров, охватывающих весь евразийский регион", – подчеркнул источник.

Среди наиболее перспективных направлений, по его словам, остаются строительство железных дорог Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Реализация этих проектов позволит сформировать сеть современных мультимодальных маршрутов, включающую:

• Восток–Запад: Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменбаши (Туркменистан) / Актау (Казахстан) – Баку – Зангезурский коридор – Нахчыван – Турция – Европа;

• Юг–Запад: порты Индийского океана (Гвадар / Карачи) – Пакистан – Афганистан – Узбекистан – Казахстан – порты Каспийского моря – Азербайджан – Зангезурский коридор – Турция – Европа.

Проект Зангезурского коридора, протяженностью около 40–44 км, прежде всего направлен на обеспечение прямой связи между материковой частью Азербайджана и его эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой через Сюникскую (Мегринскую) область Армении. Главная цель проекта – упростить транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном, минуя территорию третьих стран, что повышает эффективность и надёжность логистических цепочек региона.