Свободная экономическая зона "Араз" в Иране имеет особое значение в сотрудничестве с соседними странами

Экономика Материалы 7 сентября 2025 12:51 (UTC +04:00)
Фото: МИД Ирана

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Свободная экономическая зона "Араз" в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана имеет особое значение, поскольку она находится на границе с Азербайджаном, Нахчыванской АР и Арменией.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи во время посещения павильона экономической зоны "Араз" на выставке, организованной в рамках конференции «Возможности и инвестиционные перспективы свободных и торговых зон Ирана».

Арагчи заявил, что зона "Араз" является одной из важных и стратегических торговых зон Ирана и требует большего внимания.

