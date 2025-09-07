Производство гипсовых изделий в Азербайджане возросло

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Азербайджане было произведено 83,5 тыс. тонн гипсовых изделий.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет.

Согласно информации, это на 16,8 тыс. тонн или на 25,2%, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По состоянию на 1 августа текущего года запасы готовой продукции составили 2,9 тыс. тонн.

При этом за первые 7 месяцев 2025 года на долю строительного гипса пришлось 80,7 тыс. тонн производства гипсовых изделий в Азербайджане, что на 30,7 тыс. тонн или на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в сфере производства строительных материалов в Азербайджане общий объем продукции за январь-июль 2025 года составил 782,9 миллиона манатов, что на 5,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.