Назван объем транзакций по платежным картам UnionPay

БАКУ /Trend/ - К концу июля текущего года количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы) в Азербайджане составило 0,2 тыс. единиц, а объем транзакций – 0,03 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем количество транзакций по картам UnionPay осталось на прежнем уровне, а объем транзакций сократился на 0,01 млн манатов или на 25%.

Кроме того, за отчетный период количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-нерезидентами, составило 2,4 тыс. единиц, а объем транзакций – 0,4 млн манатов.

По сравнению с предыдущим месяцем количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-нерезидентами, увеличилось на 0,2 тыс. единиц или на 9,1%, а объем транзакций сократился на 0,6 млн манатов или на 60%.

Следует отметить, что объем и количество операций с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству операций, осуществленных с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество операций по платежным картам, эмитированным финансовыми институтами-нерезидентами, отражают количество и общий объем (сумму) операций в Азербайджане с использованием платежных карт, выданных банками и финансовыми институтами, действующими за рубежом, лицам, проживающим за границей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!