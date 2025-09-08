В Иране реализуется экологически ориентированный проект по освоению месторождения "Сохраб"

БАКУ/ Trend/ - Совместное с Ираком нефтяное месторождение "Сохраб" (в Ираке - "Ховейзе"), расположенное в иранской провинции Хузестан, разрабатывается с учетом сохранения озера Эль-Хавиза.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Иранской компании по инженерии и развитию нефтяной промышленности Мехди Наджджариан на заседании рабочей группы по разработке месторождения "Сохраб".

По его словам, согласно первоначальному плану разработки месторождения предусматривалось бурение 20 скважин в центральной части озера Ховейзе и строительство подъездных дорог. Однако после внесения ряда изменений было принято решение построить 8 кустовых площадок (well pad).

Наджджариан добавил, что на каждой кустовой площадке будет пробурено несколько скважин. Эти площадки будут расположены вдоль дорог, что позволит свести к минимуму ущерб озеру Ховейзе.

"Согласно программе, на 14 скважинах месторождения "Сохраб" будут установлены погружные насосы, а добытая нефть будет транспортирована на установку первичной переработки "Западный Карун". В конечном итоге планируется добывать на месторождении "Сохраб" до 30 тысяч баррелей нефти в сутки", - подчеркнул он.

Отметим, что в рамках полной разработки месторождения "Сохраб" планируется пробурить 20 новых скважин, отремонтировать 2 существующие, оснастить 14 скважин погружными насосами, построить нефтепровод протяженностью 60 километров, а также вложить в проект 800 миллионов долларов.