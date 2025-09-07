Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Братиславе подошли к концу индивидуальные соревнования на молодежном чемпионате Европы по дзюдо.

Как сообщает Trend, в копилке сборной Азербайджана три медали.

В первый день соревнований Нихад Мамишев (60 кг) и Мухаммед Мусаев (66 кг), взяв верх над всеми соперниками, завоевали золотые медали. Низами Имранов (66 кг) завершил евротурнир с бронзовой наградой.

Н. Мамишев, являющийся двукратным чемпионом мира среди юниоров, впервые в карьере завоевал золотую медаль первенства Европы. М. Мусаев вошел в историю как первый победитель чемпионата Европы из Азербайджана среди молодежи в весовой категории до 66 кг. Еще одним значимым достижением стало завоевание медали Н. Имрановым на континентальном турнире третий год подряд.

Отметим, что Фарид Гараев (60 кг) завершил соревнования на 5-м месте, а Абиль Юсубов - на 7-м. Сборная Азербайджана, имеющая в активе 2 золотые и 1 бронзовую медали, заняла первое место среди юношей в соревнованиях 43 стран.