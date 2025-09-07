Иран нуждается в новых рамка сотрудничества с МАГАТЭ - Арагчи

БАКУ /Trend/ - Иран нуждается в новой рамочной основе для сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи 6 сентября на Национальной конференции по возможностям и инвестиционным возможностям свободных и торговых зон Ирана.

По его словам, в этом направлении уже начались обсуждения с МАГАТЭ.

"Иран и Международное агентство по атомной энергии близки к достижению новых рамок сотрудничества", - отметил министр.

Отметим, что Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после того, как Израиль и США нанесли удары по иранским ядерным объектам.