Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)

Экономика Материалы 7 сентября 2025 19:42 (UTC +04:00)
Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 7 сентября директор ООО «Бакинский международный морской торговый порт» Эльдар Салахов встретился с исполнительным директором Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) Натигом Бахышовым, сообщает Trend со ссылкой на Бакинский порт.

В ходе встречи гостям была предоставлена ​​подробная информация о стратегическом положении порта, современных возможностях инфраструктуры, показателях перевалки грузов, а также о процессе транспортировки различных видов грузов.

Было отмечено, что Бакинский порт является надежным партнером для расширения международного сотрудничества и разработки устойчивых логистических решений вдоль Среднего коридора.

Представители USACC заявили, что Бакинский порт играет важную роль в грузоперевозках по Среднему коридору и что они заинтересованы во взаимном сотрудничестве.

Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)
Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)
Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)
Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)
Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)
Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)
Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)
Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости