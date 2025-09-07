Трамп допустил возможность визита в Казахстан

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «прекрасную беседу» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и не исключил возможности визита в эту страну, передаёт Trend.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в Астану, Трамп сказал: «Я могу это сделать».

Характеризуя своего казахстанского коллегу, американский лидер отметил: «У меня с ним состоялся отличный разговор. Передайте ему привет. Он хороший человек».

Заявление Трамп сделал журналистам на Южной лужайке Белого дома перед выездом на мужской финал Открытого чемпионата США по теннису.