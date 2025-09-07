Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Трамп допустил возможность визита в Казахстан

В мире Материалы 7 сентября 2025 23:29 (UTC +04:00)
Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Фото: Акорда

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «прекрасную беседу» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и не исключил возможности визита в эту страну, передаёт Trend.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в Астану, Трамп сказал: «Я могу это сделать».

Характеризуя своего казахстанского коллегу, американский лидер отметил: «У меня с ним состоялся отличный разговор. Передайте ему привет. Он хороший человек».

Заявление Трамп сделал журналистам на Южной лужайке Белого дома перед выездом на мужской финал Открытого чемпионата США по теннису.

Лента

Лента новостей

Читать все новости